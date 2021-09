Seit dem Schulstart am Montag in Rheinland-Pfalz schnellt dem Trend entsprechend auch die Anzahl der Corona-Infektionsfälle an den Schulen in die Höhe: Verglichen mit den Tagen um die Zeugnisvergabe haben sich die Fallzahlen verzehnfacht. Das zeigt die Statistik der Schulbehörde, der ADD in Trier. Noch ist keine Schule geschlossen, aber etliche Schüler und Schülerinnen sind in Quarantäne.

„Morgens herrscht ein Wirrwarr, da rufen etliche Eltern an, dass ihre Kinder positiv und in Quarantäne sind“, sagte etwa die Konrektorin der Dekan-Ernst-Grundschule in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim), Marina Röhrenbeck, am Mittwoch auf Nachfrage. Am Montag seien bei den Corona-Pflichttests drei Kinder positiv getestet worden, am Mittwoch dann zwei. Da die Tests zu Tagesanfang und unter Einhaltung aller Hygieneauflagen gemacht würden, habe nicht die ganze Klasse weggeschickt werden müssen. Noch sei unklar, wo sich die zwei „Positiven“ vom Mittwochmorgen angesteckt hätten.

Zwei Wochen Maskenpflicht

Am letzten Schultag, am 16. Juli, waren landesweit 101 Schüler als corona-infiziert gemeldet (0,02 Prozent der zirka 520.000 Schüler), an diesem Mittwoch waren es dagegen 1070 (O,21 Prozent). Unter den Lehrern wurden den Angaben der ADD zufolge damals drei Corona-Fälle gezählt, aktuell 30. Von Montag auf Mittwoch ist ein Anstieg der Fallzahlen an Pfälzer Schulen etwa in Landau (plus zehn auf 19 an allen Schulen der Stadt), in Speyer (plus acht auf 21) oder im Rhein-Pfalz-Kreis (plus zwölf auf 42) zu sehen.

Derzeit gilt in Rheinland-Pfalz an den Schulen Maskenpflicht – auch am Sitzplatz. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den ersten zwei Wochen, den sogenannten Präventionswochen, habe man „weiterhin eng im Blick“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwoch auf Nachfrage. Anlass zum sofortigen Handeln sehe man nicht. Bis zu den Herbstferien bleibt die Pflicht, Schüler zwei Mal pro Woche zu testen, bestehen. Ausgenommen sind Genesene und Geimpfte. Wie es danach mit dem Testen weitergeht, ist in Mainz noch unklar. Die Entwicklung an den Schulen ist Teil der vierten Corona-Welle, verstärkt durch die hohen Infektionszahlen unter mehrheitlich noch nicht geimpften Jugendlichen.

35-jährige Frankenthalerin gestorben

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Mittwoch rheinland-pfalzweit auf den höchsten Wert seit Mitte Mai: auf aktuell 83,0 – wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Montag waren es 75,0. Fünf weitere Menschen sind gestorben – darunter eine 35-jährige Frau aus Frankenthal. Sie war laut Gesundheitsamt nicht gegen Corona geimpft. Die Inzidenz bei den unter 20-Jährigen beträgt 171,9 – die der über 60-Jährigen dagegen 20,0.

Vollständig geimpft sind in Rheinland-Pfalz rund 61 Prozent der Bevölkerung: Die höchste Impfquote weisen laut RKI die über 60-Jährigen mit 83 Prozent aus, die niedrigste die Zwölf- bis 17-Jährigen (rund 19 Prozent). Für diese Altersklasse hatte die Ständige Impfkommission erst in der letzten Ferienwoche eine Empfehlung zur Corona-Impfung gegeben.