Offenbach (dpa/lrs) - Nach stürmischem Wetter mit viel Regen beruhigt sich das Wetter in den kommenden Tagen. Am Sonntag gibt es noch teils kräftigen Regen und Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland mitteilte. Zudem wurden für den Abend einzelne Gewitter vorausgesagt. Die Hochwassermeldedienste warnten vor Hochwasser an der Sieg und der Nahe oder kleineren Hochwasser im Einzugsgebiet der Saar.

Am Montag zeigt sich der Himmel laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, örtlich kommt es noch zu Regenschauern. Im Bergland kann es zeitweise Schnee und Glätte geben. Am Nachmittag lässt der Niederschlag nach. Die Temperaturen klettern auf 6 bis 10 Grad, im Bergland 2 bis 5 Grad. Dazu weht mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken Böen vor allem im Bergland.

Am Dienstag ist es stark bewölkt mit vereinzelt etwas Regen, dazu weht mäßiger Wind aus Südwest. Am Mittwoch ist es stark bewölkt, wobei der Himmel im Tagesverlauf auflockern kann. Laut den Prognosen des DWD bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen bis zu 12 Grad, dazu weht meist schwacher Wind aus Südwest.