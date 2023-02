Ob Schwerdonnerstag, Weiberfastnacht oder Fetter Donnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz übernehmen an diesem Donnerstag Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando. Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und in Trier beginnt die heiße Phase des Karnevals. Tausende werde beispielsweise in Wittlich erwartet, wenn um 11.11 Uhr Möhnen - also närrische Weiber - über eine Leiter das Alte Rathaus erstürmen.

Mülheim-Kärlich/Wittlich (dpa/lrs) - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es auch wieder den Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz. «Wir freuen uns mega, dass wir es machen können», sagte die Vorsitzende des dortigen Möhnen-Clubs, Kornelia Punstein. Es werde ein buntes «Möhnen-Treiben» sein, zu dem mit Zugteilnehmern rund 6000 Menschen erwartet werden. Schlipse würden an dem Tag allerdings kaum mehr abgeschnitten. «Dieser Brauch geht leider verloren. Welcher Mann trägt heute noch Schlips?»

Straßenfastnacht wird unter anderem auch gefeiert in Mainz: Da fällt der närrische Startschuss um 11.11 Uhr mit einer Party am Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz. Wie auch andernorts herrscht hier Glasverbot.

