Nach drei Jahren Corona-Pandemie setzen Freizeitparks und Zoos in Rheinland-Pfalz auf eine gute Saison 2023. Beispielsweise der Eifelpark Gondorf bei Bitburg, der an diesem Samstag (1. April) wieder öffnet: Man sei zuversichtlich, dass es nach Corona wieder «eine normale Saison» werde, sagte ein Sprecher. «Wir spüren rundrum in der Eifel eine Aufbruchsstimmung, die uns positiv stimmt.»

Gondorf/Neuwied (dpa/lrs) - Der Freizeit- und Tierpark biete mehr als 60 Attraktionen: Von einer Sommerrodel- über Wildwasser- und Achterbahn bis hin zu einem seit 2022 neuen Looping-Karussell. Zudem gebe es mehr als 200 Wildtiere. In großen Gehegen lebten neben Hirschen, Rehen, Wölfen und Luchsen auch Bären und Alpakas, sagte er.

Auch der Zoo Neuwied, der ganzjährig geöffnet sei und zu Ostern in seine «Hauptsaison» starte, gehe «an dieses Jahr optimistisch heran», sagte eine Sprecherin. Das Besucheraufkommen sei jedoch sehr wetterabhängig. «Zu heiß, und die Leute bleiben ebenso weg, wie wenn es regnet.» 2022 sei als erstes Jahr ohne Corona-Einschränkungen für sie das beste Jahr gewesen.

Neuerungen seien eine große Anlage für zwei Arten Kraniche und weitere Vögel und Säugetiere, die am 25. April eröffnet werde. Zudem werde gebaut an einer begehbaren Voliere für australische Vögel und einer «Südamerika»-Anlage, die Wasserschweine, Nandus, Pudus und Große Ameisenbären beherbergen soll.

Der Holiday Park in Haßloch hat in diesem Jahr einen großen neuen Wasserspielplatz - mit mehreren Wasserrutschen und Wasserfällen. Der Park hatte auch 2022 einen Besucherrekord eingefahren.

