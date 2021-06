Herxheim (dpa/lrs) - Nach einem Brand in Herxheim (Südliche Weinstraße) hat die Polizei von Zeugen mehrere Video- und Bildaufnahmen erhalten. Die Auswertung laufe noch, sagte ein Sprecher der Polizei in Landau am Donnerstag. Wie lange dies dauere, könne noch nicht abgesehen werden. Die Polizei hatte gebeten, ihr Bilder und Videos zu schicken, die beim Ausbruch des Brandes am Montagmittag aufgenommen worden waren. Die Flammen hatten zwei Scheunen und zwei Wohnhäuser erfasst. Insgesamt zehn Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, diese brannten fast völlig aus. Die Gemeindeverwaltung rief zu Spenden für diese Menschen auf.

