Bretzenheim (dpa/lrs) - Nach dem Brand eines Unterstandes in Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach), bei dem ein Schaden von etwa 100 000 entstanden war, ist der mutmaßliche Täter ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein Jugendlicher nach eigenen Angaben durch «unsachgemäßen Umgang mit offener Flamme» einen Heuballen in Brand gesteckt haben. Nähere Angaben zum Alter des Jugendlichen machte die Polizei zunächst nicht.

In dem Unterstand lagerten zum Zeitpunkt des Feuers Anfang Mai landwirtschaftliche Geräte. Das Dach, ein Anhänger und mehrere Strohballen waren laut Polizei durch das Feuer beschädigt worden.