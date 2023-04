Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei eine Woche zuvor ist es bei erneuten Protesten gegen eine rechtsextreme Kundgebung am Samstag ruhig geblieben. Nach Darstellung der Bundespolizei könnte die Panik in einem Tunnel bei der ersten Demo vorgetäuscht gewesen sein.

Gemessen an der Anzahl war die Polizei am Samstag die am stärksten vertretene Gruppe beim Demonstrationsgeschehen in Ingelheim. 600 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem