Trier (dpa/lrs) - Trier will seine Innenstadt besser vor Taten wie der Amokfahrt vor rund zehn Monaten schützen: Dazu haben am Montag die Arbeiten für den Bau der ersten Hochsicherheitspoller am Platz vor dem Trierer Dom begonnen. Insgesamt sollen bis 2024 an 40 Orten der City Pollerreihen, massiv verankerte Bänke oder Sitzsteine entstehen. Diese Barrieren sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf geraden Strecken eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen können.

Trier sei mit seinem urbanen Sicherheitskonzept „beispielgebend zumindest für Rheinland-Pfalz“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids über 675 000 Euro für die erste Bauphase. Er sicherte eine Förderung von 90 Prozent bei Kosten in Höhe von insgesamt 6,6 Millionen Euro zu. Neben Trier stünden im Land auch Mainz und Bad Dürkheim bei der Erarbeitung von Sicherheitskonzepten besonders im Fokus.

„Wir wollen, dass die Menschen weiterhin in den Innenstädten flanieren können, spazieren gehen können, einkaufen können und das Gefühl haben, dass der Staat, die Kommune und das Land alles dafür tun, dass die Menschen sicher in der Stadt unterwegs sein können“, sagte der Minister. Aber: „Wir versprechen nicht die absolute und 100-prozentige Sicherheit. Das können wir nicht.“

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte, es gehe jetzt darum, „dass wir zügig einen Poller nach dem anderen setzen“. Opfer und Augenzeugen der Amokfahrt berichteten immer wieder, wie wichtig es für sie sei, „wieder ein Sicherheitsgefühl in der Stadt“ zu haben.

Auslöser für das Sicherheitskonzept war die Amokfahrt vom 1. Dezember 2020, bei der ein Mann mit seinem Geländewagen in hohem Tempo durch die Fußgängerzone raste und fünf Menschen tötete. Zudem wurden viele Menschen verletzt und traumatisiert.