Neuwied (dpa/lrs) - Knapp vier Monate nach einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt im Landkreis Neuwied hat die Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Zwei Männer und eine Frau seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Männer sollen bei dem Überfall Anfang Juli in Bad Hönningen die Angestellten mit einer Schusswaffe sowie einer Machete bedroht und Geld in sechsstelliger Höhe gestohlen haben. Gegen die Frau wird wegen Mittäterschaft ermittelt, sie wurde am Montag festgenommen. Die beiden Männer waren bereits vergangenen Donnerstag im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen verhaftet worden.

PM