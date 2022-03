In einer Diskothek in der Innenstadt von Ludwigshafen ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Ein 19-Jähriger ergriff nach Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr eine Glasflasche und schlug damit mehrfach auf den Kopf eines 22-Jährigen. Dieser erlitt eine stark blutende Platzwunde und wurde von Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220305-99-394528/2