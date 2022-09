In mindestens 20 Kleingärten zwischen Speyer und Dudenhofen sind Diebe eingebrochen und haben Elektrokleingeräte und Werkzeuge gestohlen. Der oder die Täter haben dazu mit «brachialer Gewalt» die Gartenhäuser in der Kleingartenanlage des Vereins «Am Schwalbenbrunnen» aufgehebelt, wie die Polizei am Sonntag in Speyer mitteilte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 15 000 Euro. Die Einbrüche hatten sich in der Nacht zum Samstag ereignet.

Speyer (dpa/lrs) - Mitteilung