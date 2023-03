Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur einen Tag nach Inkrafttreten der neuen Verordnung in Rheinland-Pfalz kündigt Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine Überarbeitung des Warn- und Stufenplans zur Pandemie-Bekämpfung an. Strenger wird es aber nur im Innenbereich.

Bereits in der nächsten Woche wird die rheinland-pfälzische Landesregierung einen überarbeiteten Warn- und Stufenplan zur Pandemiebekämpfung vorlegen. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Mainz. Die erst seit Montag gültige 27. Corona-Bekämpfungsverordnung war auf Kritik gestoßen, weil die Lockerungen auf ein Pandemiegeschehen mit stark steigenden Infektionszahlen treffen.

Dreyer begründete den Vorstoß mit der bundesweiten Entwicklung. „In Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Zahlen sehr hoch, das sehen wir mit Sorge“, sagte sie. Weil landesweit bisher erst die Warnstufe 1 ausgerufen sei, könne sich die Regierung aber Zeit bis zur nächsten Woche lassen.