Ein 27-Jähriger soll in Speyer seine 16 Jahre alte Bekannte und deren 36 Jahre alte Mutter mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Man habe ihn nach der Tat am Freitag vorläufig festgenommen, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Attacke ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus. Beide Frauen wurden laut Ermittlern schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln.

Speyer (dpa/lrs) - Meldung Polizei