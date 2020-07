Westerburg (dpa/lrs) - Eine Frau und ihr sieben Jahre alter Sohn sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße nahe Westerburg (Westerwaldkreis) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag auf der Landstraße in Richtung Westerburg unterwegs und hatte beim Abbiegen nach links auf eine andere Landstraße das ihm entgegenkommende Fahrzeug der Frau übersehen, wie die Polizei berichtete. Die beiden Wagen prallten frontal zusammen. Die 38-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und wie ihr Kind lebensgefährlich verletzt.

Mutter und Sohn wurden in unterschiedliche Spezialkliniken nach Koblenz und Bonn geflogen. Der Unfallverursacher habe leichte Verletzungen erlitten und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße 288 wurde während des Einsatzes voll gesperrt werden.