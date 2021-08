Landstuhl (dpa/lrs) - Mit drei Kindern an Bord ist eine Autofahrerin auf der Autobahn 6 bei Landstuhl verunglückt. Während die Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren den Unfall am Mittwochabend auf den Rücksitzen unbeschadet überstanden, wurde die 33-jährige Mutter schwer verletzt und musste notoperiert werden, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag in Kaiserslautern mitteilte. Die Frau befinde sich aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Pkw prallte erst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte dann mit der seitlichen Leitplanke. Die Autobahn musste in Richtung Mannheim für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.