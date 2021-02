Koblenz (dpa/lrs) - Nach einer Beilattacke auf seine Mutter ist ein Mann vom Landgericht Koblenz wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Wie eine Sprecherin des Gerichts sagte, haben die Richter am Mittwoch angeordnet, dass der 38 Jahre alte Mann in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Er soll im August 2020 seine 61 Jahre alte Mutter im gemeinsam bewohnten Haus in Mudersbach im Westerwald im Streit erst mit einem Messer und dann mit einem Beil angegriffen haben. Die Frau war dabei so schwer verletzt worden, dass sie verblutete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der am Mittwoch verurteilte Mann hatte die Tat vor Gericht gestanden. An den Hergang konnte er sich eigenen Angaben zufolge nicht mehr genau erinnern. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zehn Jahren gefordert, die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe von sieben Jahren. Sowohl Anklage als auch Verteidigung hatten sich dafür ausgesprochen, dass der Angeklagte in einer Psychiatrie untergebracht wird.

