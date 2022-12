Mit 2,3 Promille Alkohol im Atem hat sich die Mutter eines kleinen Mädchens ans Steuer gesetzt - und ist mitsamt der Tochter in den Graben gefahren. Die 35-Jährige sei am Mittwochnachmittag nahe des Ortes Sommerloch (Landkreis Bad Kreuznach) in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben nach 50 Metern zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Dreijährige im Kindersitz und die Mutter wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo der Frau Blut abgenommen wurde.

Sommerloch (dpa/lrs) - Der Vater des Mädchens habe sich dann um das Kind gekümmert. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Sie müsse mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen, hieß es. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

