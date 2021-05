Nach den Pfingstferien bleiben die rheinland-pfälzischen Schüler im Wechselunterricht – trotz stark fallender Inzidenzwerte. Erst zwei Wochen später können alle wieder zusammen in den Klassensaal. Die zweiwöchige Karenzzeit brauche es nicht, finden Eltern an der Grundschule Neustadt-Hambach. Es werde höchste Zeit, dass die Kleinen normal lernen könnten, sagen sie. Das Ministerium bleibt bei seiner Haltung.

„Mein Herz tut weh, wenn ich das sehe“, sagt Nathalie van Gorp und meint, dass ihr neunjähriger Sohn langsam „keinen Bock mehr auf Lernen“ habe. Dabei sei der Viertklässler eigentlich ein guter Schüler. Die Architektin und Mutter von drei Kindern findet, dass die Schüler dringend wieder in den vollen Präsenzunterricht müssten, Struktur und die Klassenkameraden bräuchten. Und zwar ohne die zwei Wochen Wartezeit nach den Ferien.

„Sitzen ohne lernen“

Ihr Sohn werde auch nach der Pfingstpause wieder nur zwei Stunden täglich in die Otto-Geiger-Schule im Neustadter Ortsteil Hambach gehen. Und dann zwar mit Hausaufgaben und Aufgabenblättern nach Hause kommen. Aber das sei eben nicht Schule. In die Betreuung schicke sie ihn nicht mehr. „Auch das ist nur sitzen ohne lernen.“ Die Architektin ist in Elternzeit und auf die Betreuung aktuell nicht angewiesen – noch ganz anders als zu Beginn der Pandemie, als sie Arbeit und Kinder unter einen Hut bringen musste.

Kinder litten unter der Pandemie und ihnen fehle Stoff, sagt sie. Auch ihrem Sohn, der im nächsten Schuljahr ins Gymnasium komme. Viertklässler anderer umliegender Schulen hätten wegen kleinerer Klassen schon jetzt Voll-Präsenzunterricht. „Ein klarer Vorteil.“ Und: „Verständnis habe ich nicht mehr“, sagt die 38-Jährige. Deshalb hat sie unterstützt durch einige andere Eltern in einem Brief an Bildungsministerin Sabine Hubig (SPD) gefordert, dass die Schulen schon am 7. Juni ganz öffnen – statt am 21. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des Landeselternbeirats unter 9400 Eltern hatten 32 Prozent für Präsenzunterricht unter dem Inzidenzwert von 50 gestimmt, fast 30 Prozent waren sogar dafür, dies über einem Wert von 100 zu tun.

Ministerium: Zwei Wochen warten zur Sicherheit

Das Ministerium bleibt bei seiner Linie, schreibt an die Neustadterin, dass die zwei Wochen Puffer „sicherheitshalber“ gewählt seien, falls das Infektionsgeschehen durch die Urlaubszeit wieder ansteigen sollte. Danach sieht es zurzeit nicht aus. Schulöffnungen sollten unabhängig von Infektionen in den Ferien sein, sagt van Gorp. „Das haben unsere Kinder nicht verdient.“

Auch die Ergebnisse der Schüler-Pflichttests an den Schulen im Land deuten nicht auf Infektionsherde unter den Schülern hin. Auf Anfrage informiert die Schulbehörde in Trier: In der Zeit zwischen 7. und 23. April seien von 777.228 Corona-Schnelltests lediglich 942 positiv ausgefallen – eine Quote von 0,12 Prozent. Die dürfte jetzt noch niedriger liegen.

Wissen, was Sache ist: Lernstand für jeden Schüler

Um Lerndefizite aufzufangen gibt es nach Meinung des Ministeriums jede Menge Programme und Geld: Unter anderem gebe es wie 2020 die um einige Fächer erweiterte Sommerschule als Ferienschule, dazu Feriensprachkurse für Schüler mit Deutschförderbedarf. Bestehen bleibe die Kooperation mit den Volkshochschulen. Darüber kann es Nachhilfe in Mathe und Deutsch geben. Der Landeselternbeirat fordert dennoch und schnellstmöglich eine verpflichtende „Lernstandsfeststellung“: Eltern-Lehrer-Gespräche, damit jeder weiß, wo sein Kind schulisch steht und wie gegebenenfalls geholfen werden kann. Eine Forderung, die die CDU-Opposition unterstützt.