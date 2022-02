Konz/Trier (dpa/lrs) – Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Konz bei Trier ist der mutmaßliche Angreifer am Freitag in Untersuchungshaft gekommen. Die Ermittler verdächtigen den 16-Jährigen des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Freitag mitteilte. Der Jugendliche soll seinem 23 Jahre alten Kontrahenten am Donnerstag vor einem Schulzentrum im Streit zwei lebensgefährliche Stiche zugefügt haben.

Der 23-Jährige war nach Angaben eines Polizeisprechers nach seiner Notoperation am Freitag noch in der Klinik. Die Hintergründe des Streits sieht die Staatsanwaltschaft im persönlichen Umfeld. Nähere Angaben zu der Tat und dem mutmaßlichen Täter machte sie mit dem Hinweis auf dessen jugendliches Alter nicht. Der 16-Jährige war kurz nach der Auseinandersetzung festgenommen worden.