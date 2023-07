Im Missbrauchsskandal um einen 2022 gestorbenen Priester sollen persönliche Unterlagen vernichtet worden sein. Das Entsetzen ist groß, denn sie hätten eine wichtige Rolle spielen können.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Fall des unter Missbrauchsverdachts stehenden Ende 2022 gestorbenen saarländischen Priesters Edmund Dillinger erhebt dessen Neffe Vorwürfe gegen die Behörden. Die saarländische Polizei habe wichtige Unterlagen aus der Hinterlassenschaft seines Onkels, die zur Aufarbeitung der Betroffenenseite wichtig gewesen wären, vernichtet, sagte Steffen Dillinger am Donnerstag. Es handelte sich um Terminkalender, in denen der Geistliche täglich Termine, Anrufe und Treffen «akribisch» festgehalten habe. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.

Die Terminbücher mit den Einträgen reichten bis 1962/63 zurück, sagte Dillinger. «Das war schon sehr umfangreich.» Er habe diese und andere Unterlagen am vergangenen Freitag bei der Polizei in Saarbrücken abholen wollen. «Und da hat man mir gesagt, das Material sei der Müllverbrennung zugeführt worden», sagte Dillinger, der beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden arbeitet. «Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Lediglich «einen dickeren DIN-A4-Ordner» mit Papieren habe man ihm gegeben.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken teilte am Donnerstag mit, sie werde «so zeitnah wie möglich» zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Dies werde spätestens im Laufe des Freitags der Fall sein, sobald «die entsprechenden Informationen» vorliegen würden, sagte ein Sprecher.

Über Jahrzehnte soll der Priester vor allem Jugendliche sexuell missbraucht haben und seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben. Nach dem Tod des Mannes hatte dessen Neffe rund 1000 ungerahmte Dia-Aufnahmen in dessen Haus in Friedrichsthal gefunden - und war damit im April an die Öffentlichkeit gegangen. Viele Bilder seien auf Reisen entstanden, es handele sich meist um ausländische Opfer in Afrika, Südamerika und Asien.

Der ehemalige Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer, der den Missbrauchsfall in einem eigenständigen Projekt der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier untersuchen soll, teilte mit: «Sollte das Material tatsächlich vernichtet worden sein und den behaupteten Inhalt gehabt haben, wäre das ein schwerer Schlag für die Aufarbeitung. Wir hatten uns von den Unterlagen wichtige Ansätze für weitere Recherchen insbesondere nach Betroffenen erhofft.»

Dillinger sagte, er arbeite eng mit dem Verein der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit) zusammen. Er habe das Material Missbit und Betroffenenräten aus anderen Bistümern zur Verfügung stellen wollen. «Ich habe da kein Eigeninteresse. Es geht mir um die Opfer», sagte er.

Was alles vernichtet worden sei, wisse nicht. «Mir liegt keine Asservatenliste vor.» Ein Beamter habe ihm gesagt, es wäre «ein halber Raum voll Zeug» gewesen, sagte Dillinger. Das meiste Material hätten Ermittler in dem Haus seines Onkels sichergestellt. Dazu gehörten auch Adressbücher.

Ende Juni hatte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitgeteilt, kein Ermittlungsverfahren zum Missbrauchsfall Dillinger einzuleiten. Nach Auswertung des Materials habe sich «kein Anfangsverdacht auf noch lebende Beteiligte an konkreten verfolgbaren Straftaten» ergeben. Danach habe Dillinger das Material abholen wollen.

Denn neben dem Strafrechtlichen gebe es die Aufarbeitung für Betroffene, sagte er. Es seien bereits Betroffenenräte von anderen Bistümern auf ihn zu gekommen, zu denen sein Onkel auch Bezüge haben könnte. «Und die hatten alle natürlich ein großes Interesse: Mit wem hatte er Kontakt?» Nun sei «im Grunde keine weitere Auswertung möglich», sagte Dillinger.

Zu der Vernichtung des Materials sagte die Sprecherin von Missbit, Jutta Lehnert: «Das schürt natürlich das Misstrauen, das ist ja klar: Ob es im Saarland noch alte Seilschaften gibt, die sich da eingemischt haben?»

Für die Betroffenen sei es «ein Schlag ins Gesicht», sagte Lehnert. «Wir hatten von Anfang an klar gesagt, dass die Sachen für die Betroffenen von anderer Bedeutung sind. Wir gehen nicht mit strafrechtlichem Blick daran, sondern wir versuchen Vernetzungen zu erkennen, Täternamen aufzuspüren, die wir aus anderen Zeugenaussagen kennen.»

Man habe auf die Tagebücher gewartet, «dass sie zurückkommen und wir sie einsehen können unter dieser Perspektive. Das ist nun nicht mehr möglich. Das ist ein Skandal.» Bei Missbit hätten sich bereits Opfer aus dem Bistum Trier und aus anderen Bistümern gemeldet. Weitere Angaben machte Lehnert aus Opferschutzgründen nicht.