Polizisten haben in Gerolstein einen 35 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Drogendealer nach der Durchsuchung seiner Wohnung festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche mehr als ein Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Cannabis sowie verschiedene Waffen gefunden. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen wird nach Angaben der Polizei auf rund 13.400 Euro geschätzt.

Wittlich (dpa/lrs) - Gegen den 35-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Polizeimeldung