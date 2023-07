Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Ludwigshafen haben Ermittler einen mutmaßlichen Dealer festgenommen und Drogen beschlagnahmt. Der 31-jährige Tatverdächtige befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. In seiner Wohnung fanden die Ermittler demnach 130 Gramm Marihuana und Haschisch, 36 Tilidin-Tabletten - ein starkes Schmerzmittel - und etwa zwei Gramm Amphetamin.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Dem Einsatz am vergangenen Freitag seien umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, hieß es. Der 31-Jährige soll in den vergangenen zwei Jahren mit Marihuana, Amphetamin und Kokain im Wert von mehr als 600.000 Euro gehandelt haben.

PM