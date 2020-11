Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei hat drei mutmaßliche Anführer einer im Saarland ansässigen Bande von Rauschgifthändlern verhaftet. Die 30, 39 und 52 Jahre alten Männer seien in ein Gefängnis in Saarbrücken gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Zoll am Montag mit. Bereits seit mehreren Monaten wird demnach gegen die Bande ermittelt. Im Sommer wurden vier Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 480 000 Euro sowie 110 000 Euro Bargeld gefunden. Bereits Ende Oktober wurden die Männer in Wadgassen und Großrosseln festgenommen.