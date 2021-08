Schweigen-Rechtenbach (dpa/lrs) - Ein 88-jähriger Mann in Schweigen-Rechtenbach (Landkreis Südliche Weinstraße) ist mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren. Zuvor hätten Zeugen am Samstagabend bei der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer gegen ein Verkehrsschild gefahren sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Trotz mehrfacher Halteaufforderungen der Polizei blieb der Mann erst im benachbarten Bad Bergzabern stehen. Bei der Kontrolle sei der Mann nicht in der Lage gewesen, zu stehen und zu reden. Zudem habe es deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum beim Fahrer gegeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weil er zudem keinen gültigen Führerschein besaß, wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahrern gegen den Mann eingeleitet.