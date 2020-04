Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der DGB-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz/Saar, Dietmar Muscheid, hat die Verteilung von rund fünf Millionen Masken an die Saarländer gelobt. «Das ist eine logistische Meisterleistung, das innerhalb weniger Tage auf die Beine zu stellen und die Verteilung hat auch geklappt. Respekt», sagte Muscheid am Montag, zum Beginn der Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einen solchen Vorstoß oder wenigstens eine Debatte darüber hätte er sich auch für Rheinland-Pfalz gewünscht.

Denn gerade für Familien mit geringem Einkommen seien die Masken durchaus eine finanzielle Belastung. Zudem seien die Preise für die Masken am Freitag - kurz vor der Pflicht - noch einmal deutlich nach oben geschossen.

Zum Start der Maskenpflicht im Saarland sollen seit Montag fünf Millionen Masken an die Bürger verteilt werden. Als Starterpaket bekomme jeder Saarländer fünf Masken zur Verfügung gestellt, teilten Innenminister Klaus Bouillon (CDU) und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) zuvor mit. Die Verteilung der Mund-Nasen-Schutzmasken solle über die Gemeinden vor Ort erfolgen. Die Masken könnten mehrfach benutzt werden und würden kostenlos an die Bürger abgegeben.