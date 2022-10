Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Ockfen im Landkreis Trier-Saarburg ums Leben gekommen. Der 45-Jährige war am Samstagabend aus ungeklärter Ursache auf seinem Motorroller frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Die 39-jährige Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ockfen (dpa/lrs) - PM