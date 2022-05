Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrollers am Samstagabend in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) ist der Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 21 Jahre alte Autofahrerin die Haagstraße überqueren und übersah dabei den von rechts kommenden Rollerfahrer. Der 38-Jährige wurde bei der Kollision auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und prallte anschließend auf den Asphalt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und gilt nach Angaben der Polizei als schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Losheim am See (dpa/lrs) - Pressemeldung der Polizeiinspektion Nordsaarland