Wadern (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat eine Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 268 im nördlichen Saarland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin hatte die 47-Jährige beim Einbiegen auf die B268 in Richtung Losheim am Samstag übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber nach Trier ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach Angaben der behandelnden Ärzte sei ihr Gesundheitszustand kritisch, teilte die Polizei mit. Die B268 war infolge des Unfalls für mehr als sechs Stunden gesperrt.