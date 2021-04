Kindenheim (dpa/lrs) - Ein zu schnell fahrender Motorradfahrer ist auf der L450 von Kindenheim (Kreis Bad Dürkheim) in Richtung Biedesheim (Donnersbergkreis) von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Mann überholte am frühen Dienstagabend mehrere Autos und geriet dann in einer Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit auf den unbefestigten Grünstreifen, wo er die Kontrolle über seine Maschine verlor, teilte die Polizei Grünstadt mit. Er habe über Schmerzen in der Schulter geklagt und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

