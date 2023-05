Homburg (dpa/lrs) - Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend einen Motorradfahrer auf der L214 zwischen Kirrberg und Zweibrücken angefahren und ihn dabei schwer verletzt. Die 23-Jährige habe dem Biker die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Demnach bog sie von einem Feldweg auf die L 214 in Richtung Kirrberg ein und erfasste dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Der 28-Jährige sei durch den Zusammenstoß über das Auto der Fahrerin geschleudert worden. Laut Polizei kam er etwa 3 Meter hinter der Straße zum Liegen. Der Biker wurde demnach schwer verletzt. Die Fahrerin habe leichte Verletzungen davon getragen. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden liege bei insgesamt 15.000 Euro.

