Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im saarländischen Heusweiler ums Leben gekommen. Am Mittwoch sei ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Transporter in einen Zufahrtsweg einbogen und habe dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Zusammenstoß prallte der Motorradfahrer zudem gegen ein geparktes Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Wie es genau zum Zusammenstoß kam, war zunächst unbekannt.

Heusweiler (dpa/lrs) - PM