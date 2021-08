Pirmasens (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Pirmasens schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige auf seiner Maschine in einer Linkskurve gegen den Bordstein gefahren, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen einen Laternenmast. Eine Passantin und später eintreffende Rettungskräfte versorgten den jungen Mann, bevor er ins Krankenhaus kam. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er nicht im Besitz eines Motorradführerscheins gewesen.