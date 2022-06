Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag nach einem Unfall auf der Bundesstraße 49 bei Koblenz ums Leben gekommen. Der Mann kam in Fahrtrichtung Montabaur am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte aus zunächst ungeklärter Ursache zu Boden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach einer ersten Hilfe vor Ort wurde er in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.