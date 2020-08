Kempenich (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß mit einem leeren Linienbus ist ein 43-jähriger Motorradfahrer am Montag bei Kempenich (Landkreis Ahrweiler) ums Leben gekommen. Der Busfahrer habe offenbar beim Abbiegen den von links kommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 47-jährige Busfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Straße sei für mehr als vier Stunden komplett gesperrt gewesen, hieß es.