Cochem (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Pfingstsonntag auf einer Landstraße bei Treis-Karden ums Leben gekommen. Der 24-Jährige sei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenfahrenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei in Cochem mit. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.