Nittel (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Samstag in Nittel (Trier-Saarburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ihn die 47 Jahre alte Fahrerin eines SUV beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Sie sei auf der B419 unterwegs gewesen und am Ortseingang von Nittel nach links auf die L135 abgebogen. Der 63 Jahre alte Motorradfahrer, der aus dem Saarland stammt, kam ihr entgegen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Im Wagen der Frau wurde ein Zwölfjähriger leicht verletzt. Sie blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Nittel (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Samstag in Nittel (Trier-Saarburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ihn die 47 Jahre alte Fahrerin eines SUV beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Sie sei auf der B419 unterwegs gewesen und am Ortseingang von Nittel nach links auf die L135 abgebogen. Der 63 Jahre alte Motorradfahrer, der aus dem Saarland stammt, kam ihr entgegen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Im Wagen der Frau wurde ein Zwölfjähriger leicht verletzt. Sie blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.