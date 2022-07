Ein Motorradfahrer ist in Bitburg tödlich verunglückt. Der 31-Jährige habe am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Bitburg am Sonntag mit. Dabei stieß er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Aufprall schwerste Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Trier beauftragte den Angaben zufolge einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Bitburg (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei