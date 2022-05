Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Überholspur der A623 ums Leben gekommen. Die Autofahrerin hatte den Mann am Freitagabend in Höhe der Ausfahrt Saarbrücken-Dudweiler übersehen, als sie mit ihrem Wagen auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Der 60-Jährige kam demnach mit seiner Maschine ins Schlingern, krachte in die Mittelleitplanke und stürzte auf die Fahrbahn, wo er erneut von dem Auto erfasst wurde. Der Mann starb noch am Unfallort. Die 20-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - PM