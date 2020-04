Pellingen (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 268 zwischen Pellingen (Kreis Trier-Saarburg) und Trier ums Leben gekommen. Der Biker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Trier am Sonntag mitteilte. Zum Unfallhergang und zum Todesopfer lagen zunächst keine Informationen vor. Die Strecke wurde nach dem schweren Unfall voll gesperrt.