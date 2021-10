Breitenbach (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz in einer Kurve im Landkreis Kusel gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige war am Freitagabend auf einer Landstraße in Richtung Breitenbach unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf der Gefällstrecke habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

