Mayen (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Adenau (Kreis Ahrweiler) am Donnerstag schwer verletzt worden. Der 58-Jährige aus dem Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen war nach ersten Ermittlungen allein an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei in Mayen mitteilte. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf der kurvenreichen Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt.