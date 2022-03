Weisenheim am Sand (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist in der pfälzischen Gemeinde Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) auf ein bremsendes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 28-jährige sei nach dem Sturz gegen ein Verkehrsschild gerutscht, teilte die Polizei am Sonntag in Bad Dürkheim mit. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden bei dem Unfall am Samstagabend beträgt nach ersten Schätzungen rund 3500 Euro.

