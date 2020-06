Kaltenborn (dpa/lrs) - Ein 21-Jähriger ist im Landkreis Ahrweiler mit seinem Motorrad in ein Traktorgespann geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag auf der Landstraße 90 zwischen Kesseling und Kaltenborn, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne überholt und sei mit dem Gespann zusammengeprallt, dessen Fahrer nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.