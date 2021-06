Wilgartswiesen (dpa/lrs) - Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Wilgartswiesen (Landkreis Südwestpfalz) gegen eine Leitplanke geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann sei mit einer Gruppe auf der Kreisstraße 56 unterwegs gewesen, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenprall mit der Leitplanke sei er so schwer verletzt worden, dass der Biker noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war für rund zwei Stunden gesperrt, das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

