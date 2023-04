Trier (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Trier mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Er sei nach dem Zusammenprall zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Der Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen, wie es hieß. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

PM