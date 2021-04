Ingelheim (dpa/lrs) - Ein 77 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 60 bei Ingelheim am Rhein schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer weiter, obwohl er nach Angaben von Zeugen den Unfall bemerkt hatte. Der Lastwagen sei am Mittag in Fahrtrichtung Mainz von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt, in der der Motorradfahrer fuhr. Der 77-Jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der genaue Unfallhergang sei bislang unklar, hieß es.

Die Autobahn war laut Polizei in Fahrtrichtung Mainz für eine Stunde voll gesperrt und konnte anschließend einspurig befahren werden. Die Staatsanwaltschaft sei eingebunden, ein Gutachter solle die Unfallstelle untersuchen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

