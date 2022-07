Einen Tag nach einem Unfall in der Eifel ist ein 80 Jahre alter Motorradfahrer am Freitag in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war am Donnerstagabend in Gerolstein unterwegs und fuhr nach Polizeiangaben ungebremst auf eine Verkehrsinsel. Nach sofortiger Erster Hilfe durch Zeugen des Unfalls wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Trierer Klinik geflogen.