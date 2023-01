Homburg (dpa/lrs) - Bei einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Homburg im Saarland (Saarpfalz-Kreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 59-Jährige sei von der Bundesstraße 423 abgekommen und habe sich mit seinem Motorrad mehrfach überschlagen, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach dem Unfall am Sonntagmittag in eine Klinik. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

