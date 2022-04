Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Eifel ums Leben gekommen. Der 33-Jährige habe am Dienstag auf einer Bundesstraße bei Spangdahlem in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen eine Leitplanke gekracht, teilte die Polizei in Bitburg mit. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die B50 musste zeitweise voll gesperrt werden.

