Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Dreis-Brück (Landkreis Vulkaneifel) von der Fahrbahn abgekommen und ums Leben gekommen. Der 69-Jährige sei am Dienstagabend in einer Rechtskurve vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Zeuge habe den leblosen Mann gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

Dreis-Brück (dpa/lrs) - Mitteilung